Фарид Мухаметшин поздравил Союз писателей Татарстана с юбилеем

Глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин поздравил сегодня Союз писателей Татарстана с юбилеем. Тожественные мероприятия по случаю 85-летия организации прошли в «Корстоне».

«В ваших руках мощные рычаги влияния и воздействия, о которых другие могут только мечтать. Именно мастерам слова под силу владеть умами тысяч сограждан. Надеюсь, в своем творчестве вы найдете достойное место для заметных дат в жизни республики, таких как 100-летие образования ТАССР и 75-летие Великой Победы», — сказал Мухаметшин в приветственном слове к писательскому сообществу республики.

Он отметил также, что депутаты-литераторы Туфан Минннуллин, Фаузия Байрамова, Ринат Мухамадиев, Роберт Миннуллин, Ренат Харис, Разиль Валеев внесли большой вклад в развитие парламентаризма в республике.

История творческого союза берет свое начало с первого Всетатарстанского съезда советских писателей в 1934 году. В правление Союза советских писателей ТАССР тогда вошли классики татарской литературы Карим Тинчурин и Хасан Туфан. За время деятельности Союз писателей открыл отделения в Альметьевске и Набережных Челнах, напомнила пресс-служба Госсовета РТ.

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