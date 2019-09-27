В Казани появится новая радиостанция на татарском языке, она будет транслировать поэзию

Фото: скриншот

ОАО «Татмедиа» победило в конкурсе на получение права осуществлять наземное эфирное вещание на частоте 98.6 МГц. Там появится новая татароязычная радиостанция «Китап».

Из презентации радиостанции, которую опубликовал гендиректор «Татмедиа» Андрей Кузьмин, 70% эфирного времени будут занимать рассказы и поэзия, 30% — музыка.

Ранее сообщалось, что на частоте 95,5 МГц, 0,5 кВт в Казани будет вещать православное «Радио Вера Казань». В числе претендентов на частоту была и радиостанция «Китап». Подробнее — в материале «Реального времени».