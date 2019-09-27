Новости общества

05:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появится новая радиостанция на татарском языке, она будет транслировать поэзию

15:55, 27.09.2019 2
В Казани появится новая радиостанция на татарском языке, она будет транслировать поэзию
Фото: скриншот

ОАО «Татмедиа» победило в конкурсе на получение права осуществлять наземное эфирное вещание на частоте 98.6 МГц. Там появится новая татароязычная радиостанция «Китап».

Из презентации радиостанции, которую опубликовал гендиректор «Татмедиа» Андрей Кузьмин, 70% эфирного времени будут занимать рассказы и поэзия, 30% — музыка.

Ранее сообщалось, что на частоте 95,5 МГц, 0,5 кВт в Казани будет вещать православное «Радио Вера Казань». В числе претендентов на частоту была и радиостанция «Китап». Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Manur Bakirov 27 сен
    сегодня радиопередачи на татарском, так называемое татарское радио можно назвать таковым условно. его справедливо будет назвать русским коммерческим каналом с его непрерывной рекламой на русском . для восприятия отвратительно .думаю многие слушатели по этой причине не включают их . а русскую речь можно послушать и на других волнах эфира.без лингвистического шока.
    Ответить
  • Анонимно 27 сен
    это хорошо
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров