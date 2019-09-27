В России стали чаще давать взятки

По итогам января — августа 2019 года число случаев дачи взятки увеличилось на 35,4%, до 605 преступлений. Также выросло количество преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве, — на 46,4%, до 326.

В целом число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности выросло на 3,6%, говорится в материалах Генпрокуратуры России.

Ранее жительница Стерлитамака пыталась избежать ответственности за незаконное производство алкоголя путем дачи взятки.