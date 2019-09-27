Новости спорта

05:39 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Первый матч в черной форме «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика»

13:45, 27.09.2019 1
Первый матч в черной форме «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» презентовал новую игровую форму в альтернативной черной расцветке, в которой ключевые элементы переведены в монохром. Цвета Татарстана и клуба сохранены в рукавах и контурных обводках.

Форму приурочили к 15-летию «Татнефти», главного спонсора казанской команды. По словам представителей клуба, черный цвет — это дань труду всех нефтяников Республики.

Первый матч в новой форме «Ак Барс» проведет 30 сентября против «Нефтехимика». В последующем в черном комплекте казанцы будут проводить воскресные и праздничные матчи КХЛ.

СпортХоккейОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    сколки летию татнефти?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров