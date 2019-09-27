Первый матч в черной форме «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика»
Казанский «Ак Барс» презентовал новую игровую форму в альтернативной черной расцветке, в которой ключевые элементы переведены в монохром. Цвета Татарстана и клуба сохранены в рукавах и контурных обводках.
Форму приурочили к 15-летию «Татнефти», главного спонсора казанской команды. По словам представителей клуба, черный цвет — это дань труду всех нефтяников Республики.
Первый матч в новой форме «Ак Барс» проведет 30 сентября против «Нефтехимика». В последующем в черном комплекте казанцы будут проводить воскресные и праздничные матчи КХЛ.СпортХоккейОбщество Татарстан
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