Первый матч в черной форме «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика»

Казанский «Ак Барс» презентовал новую игровую форму в альтернативной черной расцветке, в которой ключевые элементы переведены в монохром. Цвета Татарстана и клуба сохранены в рукавах и контурных обводках.

Форму приурочили к 15-летию «Татнефти», главного спонсора казанской команды. По словам представителей клуба, черный цвет — это дань труду всех нефтяников Республики.

Первый матч в новой форме «Ак Барс» проведет 30 сентября против «Нефтехимика». В последующем в черном комплекте казанцы будут проводить воскресные и праздничные матчи КХЛ.