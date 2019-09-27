В Казани татарская гимназия №2 проводит трансляции своих уроков в «Инстаграме»

Татарская гимназия №2 им Ш. Марджани в Казани проводит онлайн-трансляции уроков в своем аккаунте в «Инстаграме».

«На прошлой неделе мы онлайн показали уроки химии, биологии, географии, математики. А трансляцию 27 сентября посвящаем Всемирному дню туризма. Туризм связан с языками, поэтому решили показать языковые уроки», — рассказала директор школы Камария Хамидуллина.

Сегодня, 27 сентября, на аккаунте школы пройдут онлайн-трансляции сразу четырех уроков: арабского, немецкого, русского и английских языков. Это делается с целью показать, что в школе изучают не только татарский язык, отметила Хамидуллина, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Ранее сообщалось, что школьники Татарстана смогут изучить основы экологии. В учебниках для первоклассников и пятиклассников будет рассказываться о проблемах природы, основные правила экологии.