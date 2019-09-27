Татарстанских школьников обучат основам экологии почти за 3 млн рублей

Министерство образования и науки республики Татарстан объявило тендер на разработку и издание учебников по экологическому воспитанию детей в рамках проекта «Экология в школе».

Согласно документам, подрядчику нужно составить и в дальнейшем распределить по татарстанским школам 1316 учебных пособии для первоклашек и 1439 учебников для пятиклассников.

Учебник для первоклассников должен использоваться как вспомогательное пособие при изучении предмета «Окружающий мир» и иметь формат книги-сказки. Учащимся в пятом классе книга должна рассказывать об основах экологии, проблемах охраны природы, познакомить с основными законами и правилами экологии.

На эти цели выделят более 2,8 млн рублей из бюджета республики.

Сегодня, 27 сентября, заканчивается время подачи заявок. Аукцион будет проводиться 1 октября.

Ранее сообщалось, что для школ Татарстана закупят интерактивные комплексы за 16,2 млн рублей.