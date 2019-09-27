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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Тюлячах включили в список памятников архитектуры Татарстана

12:57, 27.09.2019
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Тюлячах включили в список памятников архитектуры Татарстана
Фото: okn.tatarstan.ru

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия включил церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Тюлячах, построенную в конце XVIII века, в список выявленных памятников архитектуры и истории.

Эксперты комитета и ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана» сообщили, что церковью обладает архитектурно-художественной и исторической ценностью, но сейчас она имеет искаженный вид — над храмом надстроен в современных формах световой четверик с барабаном, три яруса колокольни.

В целом здание храма с композиционной и градостроительной точки зрения соответствует историческим характеристикам и функциональному содержанию объекта, сообщатся на сайте комитета.

ОбществоИстория Татарстан
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