Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Тюлячах включили в список памятников архитектуры Татарстана
Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия включил церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Тюлячах, построенную в конце XVIII века, в список выявленных памятников архитектуры и истории.
Эксперты комитета и ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана» сообщили, что церковью обладает архитектурно-художественной и исторической ценностью, но сейчас она имеет искаженный вид — над храмом надстроен в современных формах световой четверик с барабаном, три яруса колокольни.
В целом здание храма с композиционной и градостроительной точки зрения соответствует историческим характеристикам и функциональному содержанию объекта, сообщатся на сайте комитета.ОбществоИстория Татарстан
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