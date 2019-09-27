«Россельхозбанк» отменил для фермеров комиссию за снятие наличных во всех банкоматах страны

Председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников провели очередную встречу, в ходе которой обсудили поддержку российских фермеров и возможные меры по усовершенствованию специализированных банковских продуктов для малого бизнеса на селе.



В результате конструктивного взаимодействия «Россельхозбанком» была разработана серия продуктов «Деньги для дела» для членов АККОР. Продуктовая линейка представлена кредитом для юридических лиц на проведение сезонных работ до 5 млн рублей на срок до 12 месяцев по льготной ставке 4,5%, который при поручительстве ассоциации выдается в упрощенном режиме, а также розничный кредит до 1 млн руб.



Для того чтобы фермеры могли в полном объеме использовать преимущества дистанционного банковского обслуживания, «Россельхозбанк» выпустил специальную банковскую карту с уникальным дизайном для членов АККОР. Держатели таких карт получают дополнительную выгоду, возвращая кешбэк до 10% при совершении покупок, могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир», а также имеют льготный период кредитования по карте до 55 дней. Такую обновленную карту для членов АККОР на базе платежной системы «Мир» Борис Листов вручил Владимиру Плотникову.



«Быть рядом с фермерами и помогать им — миссия «Россельхозбанка». Нам важно, чтобы специализированный продуктовый ряд максимально соответствовал ожиданиям. АККОР на сегодня включает более 93 тысяч фермерских хозяйств. Сотрудничество с ассоциацией дает возможность получать обратную связь и оперативно усовершенствовать свою продуктовую линейку. Мы стремимся предложить лучшие условия, так как видим, что руководство АККОР действует в интересах дела и всего фермерского движения», — отметил председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.



«Мы очень активно работаем с «Россельхозбанком», регулярно обсуждаем совместные инициативы, которые позволят усилить малый бизнес на селе и оказать своевременную финансовую поддержку наиболее удобным и востребованным для аграриев способом. Безусловно, проблемных вопросов на местах возникает много. Но вместе мы стараемся находить решения. АККОР видит, как много сегодня РСХБ делает для крестьян. Фермеры — люди рачительные и очень ответственно относятся к своим тратам. Для их удобства «Россельхозбанк» отменил комиссию за снятие наличных в размере до 150 тысяч рублей в месяц в банкоматах любых банков. Это очень удобно и своевременно», — заявил президент АККОР Владимир Плотников.

АО «Россельхозбанк»

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