В Самарской области на Волге загорелся сухогруз

В Самарской области произошел пожар на судне, перевозящем около 300 т металлоконструкций. По данным МЧС, на сухогрузе «Волго балт — 205» остались 3 человека.

«На судне находилось 12 человек. До прибытия подразделений с сухогруза эвакуировано 9 человек, на сухогрузе остаются 3 человека», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Самарской области.

Сигнал о возгорании сухогруза на 680 км реки Волга в районе Федоровских лугов в Ставропольском районе поступил в 4.48 (3.48 мск). Отмечается, что для тушения пожара привлечено 70 человек, 18 единиц техники, в том числе 3 плавсредства.