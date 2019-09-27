Минэкономики Краснодарского края потребовало банкротства ликвидированной татарстанской компании

Арбитражный суд Татарстана оставил без движения иск министерства экономики Краснодарского края к казанскому ООО «Геотех». Власти региона потребовали банкротства компании из-за долга в 27,5 млн рублей.

Суд обнаружил недочеты в иске и оставил заявление без движения до 18 октября, следует из материалов татарстанского арбитража.

Из открытых данных следует, что ООО «Геотех» создано 10 сентября 2007 года. Компания выступала инвестором в игорной зоне «Азов-Сити». Она ликвидирована 31 августа этого года.