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Обвинение запросило 8 лет для бывшего ректора Дальневосточного федерального университета

07:36, 27.09.2019 2
Обвинение запросило 8 лет для бывшего ректора Дальневосточного федерального университета
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На суде по делу экс-ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца обвинение попросило назначить ему 8 лет лишения свободы.

Председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк, рассказал, что оглашение постановления назначено на 21 октября.

«По Иванцу прокуратура запросила 8 лет лишения свободы», — передает его слова «РИА Новости».

Напомним, что уголовное дело в отношении Иванца было возбуждено в 2016 году. Его обвиняют по части 4 стати 160 УК РФ «Присвоение или растрата» с ущербом более 20 млн рублей. Вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять человек.

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комментарии

  • Анонимно 27 сен
    Однако...
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  • Тахир Давлетшин 27 сен
    Нельзя допускать к управлению ВУЗами и НИИ чиновников и дельцов
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