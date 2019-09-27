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В Татарстане ожидается потепление до +10 градусов

04:22, 27.09.2019
В Татарстане ожидается потепление до +10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 27 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, местами возможен дождь и мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +5°С до +10°С, ночью до -1°С. В Казани она не поднимется выше 7-9 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +6°С до +8°С.

Общество Татарстан
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