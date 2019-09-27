В Татарстане ожидается потепление до +10 градусов

В пятницу, 27 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, местами возможен дождь и мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Максимальная температура воздуха днем от +5°С до +10°С, ночью до -1°С. В Казани она не поднимется выше 7-9 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +6°С до +8°С.