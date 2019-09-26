В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова

У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение. Об этом сообщил глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов.

Министр подчеркнул, что сейчас здоровью Кадырова ничто не угрожает. При этом в соцсетях распространялась информация о том, что Кадыров якобы вылетел на лечение в Москву, передают «РИА Новости».

— Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений, — сообщил Сулейманов.

Напомним, в сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Кадырова с Днем согласия и единения.