Умер советский космонавт Геннадий Манаков

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На 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков.

О его смерти написал в Twitter депутат Госдумы космонавт Максим Сураев, не уточнив причину.

Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Оренбургской области. Первый полет в космос длительностью 131 сутки совершил в августе — декабре 1990 года. Второй полет продолжительностью 179 суток прошел в январе — июле 1993 года. В 1996 году Манаков должен был отправиться в полет в третий раз, но был выведен из экипажа по состоянию здоровья.

Напомним, в марте этого года скончался космонавт, дважды Герой Советского Союза полковник Валерий Быковский. Ему было 84 года.