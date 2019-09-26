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Mercedes второй раз за неделю объявил об отзыве машин в России

15:03, 26.09.2019
Mercedes второй раз за неделю объявил об отзыве машин в России
Фото: commons.wikimedia.org

Официальный дилер Mercedes-Benz в России, АО «Мерседес Бенц Рус», отзывает 922 автомобиля GLE, реализованных в 2018—2019 годах.

Причиной отзыва являются неправильно установленные дренажные шланги для конденсата кондиционера. Отозванные автомобили проверят и, при необходимости, корректно установят на них дренажные шланги. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Это уже второй случай отзыва автомобилей Mercedes за неделю. 24 сентября АО «Мерседес Бенц Рус» сообщил, что отзовет в России 4 636 легких коммерческих грузовиков модели Sprinter, проданных в период с августа 2017 года по май 2018 года.

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