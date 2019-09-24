Mercedes отзывает в России более 4,6 тыс. коммерческих грузовиков Sprinter

АО «Мерседес Бенц Рус» отзовет в России 4 636 легких коммерческих грузовиков модели Sprinter, проданных в период с августа 2017 года по май 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн.

«Если произойдет перетирание электропроводов, то могут возникнуть неисправности электрокомпонентов, что может привести, помимо прочего, к переходу двигателя в аварийный режим работы либо к неожиданной его остановке. При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара», — говорится в сообщении Росстандарта.

На отозванных машинах бесплатно обновят программное обеспечение ESP.

Ранее сообщалось, что в России Mercedes-Benz отзовет 21 кемпер.