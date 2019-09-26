Кубок России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» забило 4 безответных мяча в ворота «Мурмана»
«Динамо-Казань» в рамках первого этапа Кубка России в Ульяновске с разгромным счетом одолело «Мурман» — 4:0.
Голами в составе казанцев отметились Евгений Корев, Игорь Ларионов, Михаил Тюко и Сергей Обухов. Все мячи были забиты во второй половине игры.
Вратарь «Динамо» Александр Темников записал на свой счет «сухой» матч.
Кубок России — 2019
«Мурман» 0:4 (0:0) — «Динамо-Казань»
Голы: Корев, 48 (0:1); Тюко, 53 (0:2); Ларионов, 77 (0:3); Обухов, 78 (0:4).
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