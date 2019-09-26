Инвестпроекты Башкирии получат поддержку от Корпорации МСП на 356 миллионов рублей

В рамках выездной стратегической сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Башкирия презентовала инвестпроекты, претендующие на поддержку Корпорации. Общий объем инвестиций по ним составляет порядка 785 млн рублей, из них 356 млн рублей — запрашиваемая финансовая поддержка.

Среди инвестпроектов — оптово-распределительный центр, рыбное хозяйство, стоматологическая клиника, проект в сфере обращения с отходами.

Встреча прошла в уфимском конгресс-холле «Торатау» накануне V Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

— Мы уже встречались с Александром Арнольдовичем раньше. Для нашего взаимодействия характерна проработка вопросов, творческий подход к инвестиционным проектам и доведение их до логического завершения. Поэтому каждая встреча — это привлечение в экономику нашей республики, в малый и средний бизнес серьезных ресурсов, что для нас очень важно, — передает пресс-служба правительства РБ комментарий главы республики Радия Хабирова.

— Прошлая сессия характеризуется тем, что были рассмотрены проекты на 1,4 млрд рублей. Сегодня мы отчитались перед предпринимателями о том, что в них уже вложено 570 млн рублей, созданы 82 новых рабочих места. До конца года будет создано еще столько же, — отметил в свою очередь глава Корпорации МСП Александр Браверман.

По его словам, экономика республики диверсифицирована и всегда может рассчитывать на поддержку и гарантийные продукты Корпорации МСП.

Ранее глава Корпорации МСП Александр Браверман рассказал, что число банков-участников программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса превысило 80.