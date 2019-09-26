Минфин РФ: для нового ОСАГО не будут учитываться зафиксированные камерами нарушения

В Минфине РФ заверили, что при реформе ОСАГО неаккуратные водители будут определяться при грубых нарушениях. Штрафы дорожных камер учитываться не будут.

Так видит механизм повышения тарифов замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, пишет «Коммерсант».

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о втором этапе реформы ОСАГО. Его рассмотрение на пленарном заседании запланировано на 15 октября.

Напомним, что предложенная реформа ОСАГО предполагает расширение тарифного коридора для страховщиков. Добросовестные водители получат возможность покупать более дешевые полисы за счет более высоких цен для злостных нарушителей ПДД.

Ранее сообщалось, что минимальная цена полиса может составить 2,5 тысячи рублей. Самая высокая цена достигнет 15-16 тысяч рублей.