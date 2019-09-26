Отопление не включили в 20% набережночелнинских домов

В Набережных Челнах тепло подключили в 1065 домах, что составляет 80% от общего количества. Такие данные опубликовали вчера в официальной группе челнинской мэрии во «ВКонтакте».

«По состоянию на 13.00 25 сентября из 1332 жилых домов теплом обеспечены 80 процентов (1065 домов). Работа продолжается. Вопрос находится на контроле исполнительного комитета. В случае отсутствия тепла необходимо обращаться в свои управляющие компании. Номера вы можете найти на расчетных квитанциях», — говорится в сообщении.

Указание начать пуск тепла было дано управляющим компаниям мэром Челнов Наилем Магдеевым еще 23 сентября.

Жители засыпали группу мэрии в соцсети жалобами.

Ранее сообщалось, что в Челнах на подготовку объектов к отопительному периоду направят почти 2 млрд рублей.