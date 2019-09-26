Татарстанские «Свияжские холмы» попали в рейтинг лучших горнолыжных курортов России

Горнолыжный курорт «Свияжские холмы» под Казанью занял девятое место в рейтинге лучших мест для отдыха зимой и в новогодние праздники 2019—2020 годов.

Интернет-опрос был проведен на сайте «ТурСтат». Самыми популярными для зимнего отдыха признаны курорты Красной Поляны (Роза Хутор, Горки Город), Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома) и Карачаево-Черкесии (Архыз, Домбай).

В топ-10 также вошли курорты Алтайского края (Белокуриха), Южного (Завьялиха, Солнечная долина) и Среднего Урала (Гора Белая), Ленинградской области (Игора, Охта Парк, Красное озеро) а также Шерегеш в Кемеровской области и Бобровый лог в Красноярске.

В опросе также принимали участие курорты Абзаково в Башкирии , но в топ-10 они не вошли.

Ранее сообщалось, что Казань попала в пятерку самых желанных городов для отдыха в новогодние каникулы.