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Жители Уфы получили право льготного проезда на подвесной канатной дороге

00:55, 26.09.2019
Жители Уфы получили право льготного проезда на подвесной канатной дороге
Фото: pravitelstvorb.ru

Жители Уфы из категории льготников получили право использовать единый социальный проездной билет на пассажирской подвесной канатной дороге «Трамплин».

Это федеральные и региональные льготники, а также пенсионеры, социальная поддержка которых осуществляется за счет средств бюджета Башкортостана.

Соответствующее постановление правительства республики принято 18 сентября, сообщает его пресс-служба.

Ранее Радию Хабирову презентовали бренд «Транспорт Башкортостана».

Общество Башкортостан
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