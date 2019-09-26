Жители Уфы получили право льготного проезда на подвесной канатной дороге
Жители Уфы из категории льготников получили право использовать единый социальный проездной билет на пассажирской подвесной канатной дороге «Трамплин».
Это федеральные и региональные льготники, а также пенсионеры, социальная поддержка которых осуществляется за счет средств бюджета Башкортостана.
Соответствующее постановление правительства республики принято 18 сентября, сообщает его пресс-служба.
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