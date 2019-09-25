Радию Хабирову презентовали бренд «Транспорт Башкортостана»

В рамках IV Международного форума «Транспорт Урала» главе Башкирии Радию Хабирову представили новый бренд «Транспорт Башкортостана». Для всех видов транспорта Уфы разработан единый логотип, символизирующий башкирскую тамгу. Символ визуально напоминает букву «Т» (транспорт), которая вписана в элемент геолокации.

В течение года все виды транспорта республики будут оформлены в единой визуальной стилистике.

Брендбук разрабатывался в течение последних нескольких лет и включает в себя не только логотип, элементы оформления остановок и внутреннего убранства общественного транспорта. В нем также содержатся требования к водителям и кондукторам, сообщает пресс-центр Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

Ранее сообщалось, что Башкирия с Молдовой откроет совместное производство троллейбусов.