На Урале арестовали настоятеля обители милосердия, где воспитываются 70 приемных детей

Настоятель Саракташской обители в Оренбургской области протоиерей Николай Стремский задержан правоохранительными органами. В этой обители воспитываются около 70 приемных детей,

Сегодня суд в Оренбурге избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

О том, какое обвинение предъявлено отцу Николаю, правоохранительные органы журналистам сообщить отказались. «Интерфакс» сообщает, что задержание священника связано с некими жалобами его приемных детей.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией «Золотое сердце», среди учредителей которой были «Красный Крест» и правительство России. Вместе с тем в 2015 году священника задержали за пьяную езду и неповиновение полицейским.

