«Химки» — «Рубин»: Старфельт дебютирует за казанцев, за хозяев сыграет Дядюн
Стали известны стартовые составы команд на игру Кубка России по футболу между «Химками» и «Рубином».
За казанский клуб дебютирует шведский защитник Старфельт. Также первую игру в сезоне проведет вратарь Иван Коновалов. За хозяев поля с первых минут матча появится бывший футболист «Рубина» Владимир Дядюн.
Состав «Химок»: Хомич — Почивалин, Филин, Данилкин, Тихий — Нетфуллин, Трошечкин, Кухарчук, Корян, Скворцов — Дядюн.
Состав «Рубина»: Коновалов — Денисов, Сорокин, Старфельт, Плиев — Башкиров, Коновалов, Могилевец — Ташаев, Кьяртанссон, Кварацхелия.СпортФутболОбщество Татарстан
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