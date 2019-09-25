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«Химки» — «Рубин»: Старфельт дебютирует за казанцев, за хозяев сыграет Дядюн

17:53, 25.09.2019
«Химки» — «Рубин»: Старфельт дебютирует за казанцев, за хозяев сыграет Дядюн
Фото: rubin-kazan.ru

Стали известны стартовые составы команд на игру Кубка России по футболу между «Химками» и «Рубином».

За казанский клуб дебютирует шведский защитник Старфельт. Также первую игру в сезоне проведет вратарь Иван Коновалов. За хозяев поля с первых минут матча появится бывший футболист «Рубина» Владимир Дядюн.

Состав «Химок»: Хомич — Почивалин, Филин, Данилкин, Тихий — Нетфуллин, Трошечкин, Кухарчук, Корян, Скворцов — Дядюн.

Состав «Рубина»: Коновалов — Денисов, Сорокин, Старфельт, Плиев — Башкиров, Коновалов, Могилевец — Ташаев, Кьяртанссон, Кварацхелия.

СпортФутболОбщество Татарстан
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