Глава заксобрания Петербурга заявил, что вмешивался в выборы

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров признал свое вмешательство в ход муниципальных выборов.

Так он ответил на заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о том, что она располагает данными о вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге нескольких депутатов Госдумы и спикера городского парламента. Он отметила, что их действия «нанесли непоправимый ущерб партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге».

«Конечно, согласен в том, что я вмешивался в эти выборы. Я не просто вмешивался, я все-таки руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Я представляю «Единую Россию». И цель любой партии — завоевание власти, удержание власти и использование власти. На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. И, безусловно, я, представляя партию «Единая Россия», делал все, чтобы кандидаты партии «Единая Россия» побеждали на этих муниципальных выборах», — сказал Макаров (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в Санкт-Петербурге было избрано 1 560 муниципальных депутатов, из них 959 избранных (61,5%) выдвинуты партией «Единая Россия», 259 (16,6%) — в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) — партией «Справедливая Россия», 72 (4,6%) — КПРФ, еще 31 (2%) — ЛДПР.