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Прожиточный минимум пенсионера в Татарстане останется неизменным четвертый год подряд

15:08, 25.09.2019
Прожиточный минимум пенсионера в Татарстане останется неизменным четвертый год подряд
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанские депутаты фракции «Единая Россия» и КПРФ войдут в состав рабочей правительственной группы по изменению республиканского закона о потребительской корзине, который не пересматривался в Татарстане 4 года подряд.

С подобной инициативой выступил сегодня зампредседателя комитета по социальной политике Артем Прокофьев от КПРФ. Необходимость живого участия депутатов в пересмотре закона он объяснил тем, что Татарстан занимает последнее место среди регионов ПФО по величине прожиточного уровня пенсионера, который зависит от потребительской корзины. Сегодня минимальный прожиточный уровень в Татарстане составляет 7 900 рублей.

«Ниже нас (Татарстана) только Нижегородская область, но и они в этом году нас обойдут. Тогда мы окажемся в самом низу, — заявил Артем Прокофьев. — Таким образом, только Удмуртия на четыре года сохранила показатель [потребительской корзины] без изменений с 2017 года».

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин уточнил у присутствующего премьер-министра Алексея Песошина, согласен ли он «с такой оценкой, что мы окажется последним в ПФО» и что «это не красит правительство»? В ответ последовал утвердительный ответ.

В результате парламентарии утвердили величину прожиточного минимума пенсионера в Татарстане. В следующем году его размер составит 8 232 рубля.

ОбществоВласть Татарстан
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