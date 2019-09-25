Новости общества

11:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зарипов сменил Ратникову в федеральной комиссии по телерадиовещанию

14:30, 25.09.2019
Зарипов сменил Ратникову в федеральной комиссии по телерадиовещанию
Фото: realnoevremya.ru

В связи с избранием нового состава Госсовета РТ депутаты VI созыва утвердили кандидатуру Айрата Зарипова в качестве представителя в федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

До него Татарстан в комиссии представляла Римма Ратникова.

Ранее Зарипов был освобожден от должности руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Этот пост занял Айдар Салимгараев, ранее возглавлявший Информационно-аналитическое управление президента Татарстана.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров