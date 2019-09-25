Зарипов сменил Ратникову в федеральной комиссии по телерадиовещанию
В связи с избранием нового состава Госсовета РТ депутаты VI созыва утвердили кандидатуру Айрата Зарипова в качестве представителя в федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
До него Татарстан в комиссии представляла Римма Ратникова.
Ранее Зарипов был освобожден от должности руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Этот пост занял Айдар Салимгараев, ранее возглавлявший Информационно-аналитическое управление президента Татарстана.Общество Татарстан
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