Зарипов сменил Ратникову в федеральной комиссии по телерадиовещанию

В связи с избранием нового состава Госсовета РТ депутаты VI созыва утвердили кандидатуру Айрата Зарипова в качестве представителя в федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

До него Татарстан в комиссии представляла Римма Ратникова.

Ранее Зарипов был освобожден от должности руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Этот пост занял Айдар Салимгараев, ранее возглавлявший Информационно-аналитическое управление президента Татарстана.