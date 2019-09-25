Алексей Андронов: «Кубок России — это хорошая возможность для перезагрузки «Рубина»

Телекомментатор Алексей Андронов оценил возможности «Рубина» в предстоящем матче Кубка России против подмосковных «Химок».

«Рубин» угодил в определенное пике. Катастрофически он выглядел в игре против «Зенита». С другой стороны, Кубок России — это хорошая возможность для казанской команды перезагрузиться. Понятно, что соперник другого класса, пусть это и один из лидеров ФНЛ. Просто так «Химки» не захотят отдавать игру.

Но я полагаю, что игроки «Рубина» должны собраться, взять себя в руки. Дальше продолжать так играть — невозможно. Нужно черпать позитивные эмоции. Вполне возможно, что кубковая игра даст их. Хотя однозначным фаворитом «Рубин» назвать нельзя», — сказал Андронов.

Матч между «Химками» и «Рубином» состоится сегодня, начало игры в 19.00 по мск.