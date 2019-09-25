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Избраны заместители руководителей восьми комитетов Госсовета Татарстана

12:35, 25.09.2019
Избраны заместители руководителей восьми комитетов Госсовета Татарстана

Члены восьми профильных комитетов татарстанского парламента определились с кандидатурами заместителей руководителей.

Так, замами глав комитетов стали: депутат Нугаев - комитет по налогам, комитета по экономике — Ринат Гайзатуллин, жилищного комитета — Камиль Садриев, по экологии — Тахир Хадеев, по законности — Александр Чубаров, по социальной политике — Артем Прокофьев из КПРФ, по образованию — Людмила Рыбакова, сообщил председатель Госсовета Фарит Мухаметшин.

ОбществоВласть Татарстан
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