Казанский парк динозавров вошел в рейтинг пяти лучших парков развлечений России

«Юркин парк трэвел» в Казани вошел в рейтинг пяти лучших парков развлечения в России.

За него свой голос отдали 6,94% респондентов.

Возглавили топ Сочи-парк в Сочи, «Дримвуд» в Крыму и «Диво-остров» в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Казанский парк развлечении опережает московский Happylon в ТРЦ «Vegas». Ему отведена четвертая строчка рейтинга.

Напомним, блогер Илья Варламов составил топ-10 лучших набережных России. В него вошли казанская набережная озера Кабан и набережная Тукая в Набережных Челнах. Причем столица Татарстана со своей набережной озера Кабан заняла первое место.

