Вадим Евсеев: «Звонил Глушакову, звал в «Уфу». Он отвечал: «Все возможно»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подтвердил слова гендиректора команды Шамиля Газизова, что полузащитник Денис Глушаков мог перейти в уфимскую клуб.

— Шамиль Газизов говорил, что в межсезонье звонил Глушакову, звал в «Уфу». Но в «Ахмате» предложили зарплату в два с половиной раза больше.

— Правильно говорит. Я сам звонил Глушакову и разговаривал с ним. Он мне сказал: «Очень приятно. Все возможно». Понимали, что не только мы хотим его, многие другие клубы тоже. Он выбрал тот вариант, который его устроил. Какие могут быть вопросы? — сказал Евсеев.

Напомним, ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб интересовался Глушаковым, но тот выбрал «Ахмат» из-за вдвое большей зарплаты.