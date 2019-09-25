Путин предложил лидерам государств ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин направил лидерам целого ряда государств письма с предложениями по ограничению ракет средней и меньшей дальности. Такие послания получили все страны НАТО.

На сессии Генассамблеи ООН один из зарубежных дипломатов рассказал об этих письмах, пишет «Коммерсант». Однако такие послания были направлены в Китай, а также руководителям НАТО и Евросоюза.

В письме Путина говорится, что Россия решила не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — цитирует газета послание президента РФ.

Напомним, США 2 февраля вышли из Договора о РСМД. Американцы утверждают, что Россия не соблюдала договор. Ракетой-нарушителем американская сторона считает разработку КБ «Новатор» 9М729.