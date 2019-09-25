«Ведомости»: в 2020 году могут уйти 11 губернаторов

Эксперты предсказывают новую волну «губернаторопада» в 2020 году. Перед выборами Москва может заменить еще 11 руководителей регионов.

Среди них политологи называют таких «долгожителей», как глава Чувашии Михаил Игнатьев, а также Наталья Комарова (Ханты-Мансийский округ) и Владимир Илюхин (Камчатка), пишут «Ведомости».

Согласно отчету компании «Минченко консалтинг» наиболее вероятный претендент на вылет среди губернаторов, чьи полномочия не истекают в 2020 году, — глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Политологи считают, что на его устойчивости серьезно отразилось «дело Арашуковых».

Угроза отставки существует также для иркутского губернатора Сергея Левченко и архангельского руководителя Игоря Орлова. Первый попал в зону внимания из-за наводнения, второй — из-за протестов в Шиесе.