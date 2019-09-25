Samsung похвастался 43-мегапиксельной матрицей
Компания Samsung Electronics представила первый в мире 0,7-микронный пиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL Slim GH1 с разрешением 43,7 мегапикселя.
GH1 поддерживает электронную стабилизацию изображения (EIS) на основе гироскопа и высокопроизводительную технологию автофокусировки Super PD, что обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Кроме того, функция HDR в реальном времени обеспечивает более насыщенный цвет даже в условиях смешанного освещения.
Также данный чип способен снимать детальное 4K видео с разрешением 3,984 × 2740 без обрезки поля с частотой 60 кадров в секунду.
Учитывая сверхкомпактные размеры матрицы, компания сможет создавать на ее основе тончайшие смартфоны с фотокамерой, превосходящей по характеристикам даже полноразмерные профессиональные фотоаппараты.
Ожидается, что Samsung ISOCELL Slim GH1 появится в массовом производстве к концу этого года.
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