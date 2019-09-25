Samsung похвастался 43-мегапиксельной матрицей

Компания Samsung Electronics представила первый в мире 0,7-микронный пиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL Slim GH1 с разрешением 43,7 мегапикселя.

GH1 поддерживает электронную стабилизацию изображения (EIS) на основе гироскопа и высокопроизводительную технологию автофокусировки Super PD, что обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Кроме того, функция HDR в реальном времени обеспечивает более насыщенный цвет даже в условиях смешанного освещения.

Также данный чип способен снимать детальное 4K видео с разрешением 3,984 × 2740 без обрезки поля с частотой 60 кадров в секунду.

Учитывая сверхкомпактные размеры матрицы, компания сможет создавать на ее основе тончайшие смартфоны с фотокамерой, превосходящей по характеристикам даже полноразмерные профессиональные фотоаппараты.

Ожидается, что Samsung ISOCELL Slim GH1 появится в массовом производстве к концу этого года.

Напомним, ранее Роскачество опубликовало рейтинг фотоаппаратов, проанализировав 98 моделей.