В Башкирии услугами пассажирских и пригородных поездов пользуются более четырех миллионов человек

Более четырех миллионов жителей Башкортостана пользуются услугами пассажирских и пригородных поездов.

За 8 месяцев текущего года погрузка на железнодорожный транспорт продукции, произведенной в регионе, превысила 14 млн тонн. Это на 2,6% выше аналогичного периода прошлого года.

Предприятиями компании РЖД в бюджеты и внебюджетные фонды республики перечислено налогов на сумму более 1 млрд рублей.

Такие сведения озвучил на международном транспортном форуме в Уфе и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ Раиф Абдрахимов.

По его словам, рост железнодорожных перевозок произведенной в Башкирии продукции является закономерным результатом повышения качества транспортного обслуживания и эффективности логистики. Благодаря созданию и функционированию центров продажи услуг на дорогу привлечено дополнительно 437 тыс. тонн грузов.

Ранее стало известно, что Башкирия вернет РЖД за пригородные перевозки почти 460 млн рублей.