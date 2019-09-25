В Башкирии услугами пассажирских и пригородных поездов пользуются более четырех миллионов человек
Более четырех миллионов жителей Башкортостана пользуются услугами пассажирских и пригородных поездов.
За 8 месяцев текущего года погрузка на железнодорожный транспорт продукции, произведенной в регионе, превысила 14 млн тонн. Это на 2,6% выше аналогичного периода прошлого года.
Предприятиями компании РЖД в бюджеты и внебюджетные фонды республики перечислено налогов на сумму более 1 млрд рублей.
Такие сведения озвучил на международном транспортном форуме в Уфе и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ Раиф Абдрахимов.
По его словам, рост железнодорожных перевозок произведенной в Башкирии продукции является закономерным результатом повышения качества транспортного обслуживания и эффективности логистики. Благодаря созданию и функционированию центров продажи услуг на дорогу привлечено дополнительно 437 тыс. тонн грузов.
Ранее стало известно, что Башкирия вернет РЖД за пригородные перевозки почти 460 млн рублей.ОбществоБизнес Башкортостан
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