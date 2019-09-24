В Башкирии назначен руководитель следственного управления

Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан назначен генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев. Соответствующий указ о назначении президент РФ подписал 7 сентября 2019 года.

Денис Николаевич Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени, обучался в Уральской государственной юридической академии. С 1996 года проходил службу в органах прокуратуры Тюменской области. С сентября 2007 года занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Тюменской области, в 2011 году возглавил следственное управление СК России по Курганской области.

С 2013 года и до момента назначения руководил следственным управлением СК России по Челябинской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

Ранее в Башкирии был назначен новый прокурор.