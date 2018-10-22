МЧС упразднит все региональные центры

МЧС РФ в рамках реорганизации планирует упразднить региональные центры и передать их полномочия и сотрудников в региональные главки.

В связи с реорганизацией планируется перевод сотрудников на вакантные должности в территориальных органах по субъектам РФ и в Центрах управления в кризисных ситуациях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Главные управления МЧС России по субъектам РФ, спасательные воинские формирования, поисково-спасательные подразделения в упраздняемых региональных центрах будут переподчинены ГУ МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской областям, а также главкам по Хабаровскому и Ставропольскому краям. Авиационно-спасательные центры переподчинят управлению авиации министерства.

Правопреемниками Центров управления в кризисных ситуациях региональных центров станут Главные управления МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Ростовской областям.

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