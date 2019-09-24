Стало известно, какой фильм Россия в этом году выдвинет на «Оскар»

На премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от России выдвинут фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Об этом сообщил сегодня председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

При этом Меньшов отказался комментировать журналистам, почему был выбран именно этот фильм, передает ТАСС.

Фильм «Дылда» рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь. Он вышел на экраны 20 июня 2019 года.

