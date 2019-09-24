В Татарстане сегодня заработали почти 100 образовательных центров

На базе 97 сельских школ в 43 муниципальных образованиях Татарстана сегодня открылись образовательные центры «Точка роста».

В школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено новое оборудование. Все это позволит по-новому подойти к обучению детей, в частности, по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Напомним, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», право на участие в котором вновь завоевал Татарстан, в 2020—2022 годах 203 сельские районные школы республики получат поддержку на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Ранее в рамках этой программы в сельской местности и малых городах Татарстана было открыто 97 таких центров для педагогов.