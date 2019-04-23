«Сценарий отключения России от Сети реален только в одном случае — в случае реальных военных действий»

Эксперты высказались о принятом накануне законопроекте о «суверенном Рунете»

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Совфеде был принят нашумевший законопроект о «суверенном Рунете». Напомним, документ, внесенный в Госдуму буквально в конце прошлого года, направлен на «защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа». «Реальное время» опросило экспертов и выяснило, какие положительные и отрицательные стороны они видят в грядущей «суверенизации Рунета».

«Суверенный Рунет» от создателей закона «О неуважении к власти»

Спорный законопроект, натерпевшийся за недолгое время своего существования достаточно критики, был внесен в Госдуму в конце 2018 года и уже вчера был успешно принят в Совете Федерации. Авторами документа выступили члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Отметим, что помимо суверенизации Рунета Клишас и Бокова уже успели «прославиться» за счет скандального законопроекта «о неуважении к власти», который, по мнению некоторых экспертов, может нарушать конституционные права граждан РФ.

Если говорить максимально просто, то в России планируется создание автономного сегмента интернета, на случай отключения от общемировой сети. В пояснительной записке к новому закону уточняется, что документ является ответом на принятую в прошлом году Стратегию национальной кибербезопасности США, в которой говорится о наказании для России за якобы совершенные нашей страной хакерские атаки.

За «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного» интернета в России будет отвечать Роскомнадзор, который с прошлого года безуспешно пытается заблокировать мессенджер Telegram. В случае возникновения угрозы ведомство сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». За определение видов угроз и мер по их устранению будет отвечать правительство РФ. Тем временем, на Кабмин возложена обязанность по определению «условий и случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам». А непосредственно техсредства операторам будет предоставлять тот же Роскомнадзор, причем безвозмездно.

Помимо этого, документ описывает правила маршрутизации трафика, предусматривает создание национальной системы доменных имен, а также вводит запрет для операторов государственных и муниципальных информационных систем на использование баз данных и технических средств, размещенных за пределами России.



Ирина Левова Куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ На мой взгляд, необходимости в том, что принято в таком непроработанном виде, нет. Из положительных сторон я бы хотела отметить то, что в текущей версии поправок модель угроз, с которыми предполагается бороться, устанавливается правительством РФ: здесь есть надежда на то, что она будет более проработана и адекватна, нежели текст законопроекта, из которого сейчас ничего не понятно. Не понятно, с чем мы боремся, почему мы боремся именно этими методами, почему предполагается, что эти методы будут адекватны неназванным угрозам и так далее. Абстрактная категория целостности и устойчивости не говорит о сути проблем, с которыми предполагается бороться.

По мнению экспертного сообщества, с которым я общалась на эту тему, те средства, которые предполагается использовать, скорее окажут негативное влияние на ту самую целостность и устойчивость сегмента сети. Они могут неизбежно привести к замедлению скорости ее работы. В то же время, централизация системы управления Сетью может быть оправдана только в том случае, когда речь идет от чрезвычайной ситуации. Пока в законопроекте не видно, что обязательно должна быть некая ЧС.



Если эта система будет работать постоянно, то могут появиться проблемы с функционированием «интернета вещей», связанностью сети, техническими сбоями. То, что интернет будет работать медленнее — очень вероятно.

Алексей Парфентьев Руководитель отдела аналитики компании SearchInform Я вижу в законопроекте больше отрицательных сторон, поскольку изучил конкретные требования, однако сама идея все же имеет положительные стороны. Позитивный аспект автономного интернета направлен не на автономность, а на большую доступность, сокращение времени, необходимого для соединения, и прочие особенности, способные повысить качество услуг связи в интернете. Если Россия инвестирует в собственное оборудование, собственные DNS-серверы, собственные сервисы, являющиеся аналогами популярных зарубежных продуктов, то в целом от этого все только выиграют.

С точки зрения развития интернета, это хорошо, но законопроект диктует конкретные требования по реализации, и они в основном подразумевают контроль и отчетность. Эти требования по большей части направлены не на развитие, а именно на контроль. Если говорить о финансировании, то здесь главный вопрос в том, на что пойдут эти суммы. Для того, чтобы обеспечить функционирование интернета в России, вне зависимости от остального мира, ничего не нужно делать: если отключить сейчас всю Российскую Федерацию от выходов в международный интернет, локальные сервисы не перестанут работать. Почему кто-то подумал, что перестанет работать «Яндекс» или «Мейл.ру»? Эта задача уже решена, просто само понятие интернета — глобальное. Мы не можем изолировать какой-то кусочек, поскольку изоляция просто трансформирует глобальную сеть в локальную. Да, конечно, задержки станут серьезнее, увеличится время ожидания, но в целом интернет работать не перестанет. Если реализовывать этот закон качественно, то нужно не просто обеспечить устойчивость связи — нужно обеспечить пользователей аналогами зарубежных сервисов. Это большая проблема, которую не решить на уровне инвестиций — здесь требуется решение на уровне политики. По большей части, если брать интернет-сервисы, то качество все-таки будет за иностранными продуктами. Для того, чтобы закон действительно заработал в полную силу, нужно вывести на рынок локальные аналоги. А это задача, которую не решить запретительными мерами. На мой взгляд, сценарий с отключением России от Сети реален только в одном случае — в случае реальных военных действий. А в такой ситуации доступность интернет-сервисов будет далеко не самой первой необходимостью для граждан. Я бы также добавил следующее: если целью законопроекта служит поднятие уровня безопасности отечественной IT-инфраструктуры, то нельзя забывать, что сетевых злоумышленников хватает и внутри страны. И надо понимать, что правила постройки «заборов» в интернете просто не работают.

Александр Литреев Разработчик, руководитель и сооснователь Vee Security На самом деле, ситуация абсолютно абсурдная — власть сама не понимает, чего хочет. Публично декларируются намерения защиты от какой-то внешней угрозы, какого-то абстрактного агрессора в лице США, который якобы имеет контроль над интернетом. Они, как утверждается, якобы могут отключить Россию от сети в любой момент. Но если смотреть по фактам, предлагаемые решения никак не защищают нас от такого сценария, а скорее просто создают еще один такой рубильник, только уже не теоретический и эфемерный, а реальный. И власть сможет им воспользоваться как для отключения интернета в России в целом, так и для усиления цензуры и блокировок, с которыми, Роскомнадзор, мягко говоря, о*******я (особенно с Telegram).

Разумеется, вкупе с «пакетом Яровой», согласно которому провайдеры обязуются хранить трафик — это создает отличный инструмент для политических преследований и репрессий в отношении не очень подкованных в плане IT пользователей. Естественно, на каждый такой потуг власти что-то контролировать, отслеживать и блокировать, найдется не один десяток средств, как можно это обойти. Один из самых популярных способов — VPN. К слову, мы в свете последних новостей наблюдаем резкий прирост количества платных подписок, люди действительно обеспокоены и «вооружаются» необходимыми инструментами для обхода блокировок и защиты от слежки. Ни о какой защите нашего же государства, как я уже сказал, речи не идет. Говорят, конечно, о какой-то теоретической возможности нашего отключения врагами, но давайте быть реалистами — таких прецедентов за всю историю Интернета не было вообще. Даже Иран, даже Северную Корею никто от сети не отключал. Я подозреваю, что ситуация может ухудшиться по сравнению с апрелем/маем прошлого года, когда нам, я напомню, сломали вообще весь интернет. Роскомнадзор, состоящий, как показывает опыт, из абсолютно некомпетентных, безалаберных и бестолковых сотрудников не может выполнять задачи, не уничтожая по пути остальные сайты и сервисы. Я ожидаю серьезных проблем с доступностью многих сервисов на территории России.

Айрат Касимов Основатель платформы HalalGuide При всем патриотизме, вспоминая ситуацию, произошедшую с Telegram (который так и не смогли заблокировать), могу сказать, что это вряд ли реализуемо сейчас. На выстраивание инфраструктуры может уйти лет десять.



Ефим Климов Генеральный директор IT-компании «Эттон» Лучше бы заняться поддержкой и развитием отечественных разработчиков прикладных решений, разработчиков, которые занимаются импортозамещением, разработчиков, которые создают информационные системы на собственных платформах, которые разрабатывают системообразующее ПО. Лучше бы такие деньги направлялись на культивирование отечественного софта. Понятно, что кое-какие меры предпринимаются, но, на мой взгляд, их пока недостаточно. На рынке по-прежнему много зарубежных вендоров. Что касается обеспечения безопасности российского сегмента интернета, мое мнение следующее: мы двигаемся по китайской модели. Китай очень сильно ограничивает интернет внутри страны, но большинству это не мешает посещать желаемые интернет-ресурсы. Также можно вспомнить кейс с блокировкой мессенджера Telegram: Роскомнадзор долго пытался его ограничить, но безуспешно. С одной стороны, цель благая — чтобы все исправно функционировало внутри российского интернета, в случае каких-то чрезвычайных событий. Но у нас есть большое количество дублирующих ресурсов и переживать за то, что «у нас отключат Facebook и все рухнет» нет смысла.

Айрат Галиуллин Глава IT-компании Futureinapps На мой взгляд, суверенизация Рунета негативно скажется на бизнесе. Сведется на нет любая здоровая конкуренция — нам придется упираться исключительно в наши местные IT-продукты. В целом я за импортозамещение, но не могу поддержать исключение нормальной конкуренции на рынке. Как представитель IT-бизнеса я могу сказать, что эффект, вероятно, будет негативным. Это новая инфраструктура, новые изменения, которые будут реализованы непонятно когда и за счет каких ресурсов. В Китае запрещено все — у них есть свой мессенджер, социальные сети, но при этом мне ничего не мешает поехать в Китай, включить на своем телефоне VPN и пользоваться всем, чем я захочу. У нас, скорее всего, будет происходить то же самое. Мне также не совсем понятно, какая выгода Штатам отключать нас от сети. Конечно, обезопасить себя и обеспечить себе «бесперебойное питание» можно, но реализовывать это надо было не так, как это делается сейчас.



Вообще, на мой взгляд, стоило начать с контента, который потребляется пользователями в интернете. Основная проблема заключается не в страхе остаться без интернета, а в том, что наши дети, молодые пользователи видят в сети ужасный контент, который в лучшем случае заставляет человека деградировать.