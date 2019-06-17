Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы

Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, при обнаружении опасности будет действовать режим централизованного управления Рунетом. При этом внешние каналы связи будут сохранены только для посольств, консульств, представительств России за рубежом, а также для Калининградской области.

Ранее Минкомсвязи РФ подготовило проект постановления правительства с тремя видами угроз, при которых российский сегмент интернета может быть отключен от мировой сети.

В проекте постановления указаны следующие риски: угроза целостности, угроза устойчивости, угроза безопасности функционирования сетей. Предполагается, что в перспективе каждой из них будет присваиваться низкий, средний или высокий уровень опасности. Роскомнадзор становится ответственным за управление российским сегментом интернета в случае высокого уровня угрозы. Роскомнадзор не обязан уведомлять об этом провайдеров.