В Уфе на улицах 8 Марта и Комсомольской установят ливневую канализацию за 17,5 млн рублей

В Уфе на строительство ливневой канализации на улицах 8 Марта и Комсомольской на участке от улицы Хадии Давлетшиной до Лесотехникума направят 17,5 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком работ является АО «Башкиравтодор». Подрядчик должен завершить работы до 31 августа следующего года.

Заявки на участие принимаются до 2 октября, итоги аукциона подведут 8 октября.

Ранее сообщалось, что управление капитального строительства региона заплатит 94,3 млн рублей за строительство школы на 60 мест с детским садом на 20 мест в деревне Первомайск Нуримановского района.

