Казанский основатель КПК «Рост» получил 3 года за обман челябинцев

Фото: "Реальное время"

К 3 годам колонии общего режима приговорил Центральный райсуд Челябинска создателя кредитного кооператива «Рост» Андрея Макарова из Татарстана. Приговор был оглашен в здании Вахитовского суда Казани, сообщает журналист «Реального времени».



Суд признал Макарова виновным в обмане 102 жителей Челябинской области, поверивших в баснословные проценты кредитного кооператива и потерявших 16,6 млн рублей в 2013—2016 годах.

По делу также удовлетворены гражданские иски потерпевших. Они участвовали в заседании в режиме видеоконференцсвязи между казанским и челябинским судами.

В прениях гособвинитель Рамиль Галеев запрашивал для Макарова наказание в 6 лет колонии. Сам подсудимый вину не признавал, утверждая, что не должен отвечать за действия челябинских партнеров.