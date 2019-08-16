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В России Mercedes-Benz отзовет 21 кемпер

19:49, 16.08.2019
В России Mercedes-Benz отзовет 21 кемпер
Фото: wikimedia.org Ominae

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 21 кемпер Marco Polo. Речь идет о машинах, которые были выпущены в период с января 2017 года по июнь 2018 года и проданы через официальную дилерскую сеть.

Это связано с тем, что у автомобилей может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места при определенных условиях эксплуатации. Из-за этого конструкция может ослабнуть и упасть в салон, что может привести к травмам людей, которые будут находиться на кровати либо под ней, сообщает федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Компания Mercedes-Benz проинформирует владельцев, попадающих под отзыв, путем электронной рассылки о необходимости доставить автомобиль в ближайший дилерский центр.

Также владельцы могут сами проверить эту информацию, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем.

«Транспортные средства будут проверены на наличие белой или красной ржавчины на усилителях спального места под подъемной крышей. При необходимости, усилитель рамы крыши, петли и матрас будут заменены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что АО «АвтоВАЗ» отзывает 11,1 тыс. автомобилей Lada Granta из-за растрескавшихся поворотников. Однако сам АвтоВАЗ данную информацию не подтвердил и рекомендовал сверять ее с сайтом Росстандарта.

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