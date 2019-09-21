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По аэропорту Бегишево запустили 3D-тур

10:15, 21.09.2019
По аэропорту Бегишево запустили 3D-тур
Фото: скриншот

Международный аэропорт Бегишево запустил виртуальный тур по терминалу, сообщается в соцсети аэропорта.

С помощью 3D-тура можно осмотреть выход на парковку, зону регистрации на внутренние рейсы, зал ожидания, зону вылета внутренних линий. Кроме того, во время виртуальной прогулки можно заглянуть в бизнес-зал аэропорта и даже осмотреть комнаты в отеле Hailey Airport Hotel — единственном отеле, расположенном рядом с Бегишево. Всего доступны 15 панорам в 360 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что американская скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности.

ТехнологииITОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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