Исследование показало самые популярные алкогольные напитки в России

В сентябре 2019 года самым популярным алкогольным напитком в России стало пиво. В первой пятерке также вино, водка, коньяк и сидр.

Об этом свидетельствуют данные платформы «Такском», передает RT.

При этом, согласно статистике за сентябрь 2018 года, вместо сидра в пятерку лидеров по продажам входило шампанское.

Из безалкогольных напитков наибольшим спросом пользуется вода. Кроме нее в список вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики (эти показатели за год не изменились).

Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Всего было проанализировано более 15 млрд кассовых чеков.