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В Челнах лось поскользнулся на трассе и убежал, преследуемый собакой — видео

03:25, 24.09.2019 1
В Челнах лось поскользнулся на трассе и убежал, преследуемый собакой — видео
Фото: скриншот

В социальных сетях появилось видео, как некое копытное животное — вероятно, лось — перебегает дорогу в Набережных Челнах.

Из-за осадков дорога оказалась мокрой, так что животное, перебегая дорогу, поскользнулось, упало и проехало несколько метров по инерции. Однако после этого лось тут же поднялся на ноги и поскакал дальше. Любопытно, что все это время за лосем бежала собака.

Напомним, этим летом в Башкирии пастух и его лошадь погибли от молнии. Сильная гроза в ту ночь оставила без света семь деревень, тела пастуха и лошади обнаружили в поле неподалеку от одной из них.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 сен
    Живодёр, что снял, молодец. Но надо было приостановить машину, чтобы не пугать зверя, т.к. всё могло закончиться тяжелой травмой. Кстати, это лось, и, возможно, даже чей-то домашний, производитель, а собака бежала, чтобы вернуть домой.
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