В Челнах лось поскользнулся на трассе и убежал, преследуемый собакой — видео

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В социальных сетях появилось видео, как некое копытное животное — вероятно, лось — перебегает дорогу в Набережных Челнах.

Из-за осадков дорога оказалась мокрой, так что животное, перебегая дорогу, поскользнулось, упало и проехало несколько метров по инерции. Однако после этого лось тут же поднялся на ноги и поскакал дальше. Любопытно, что все это время за лосем бежала собака.

Напомним, этим летом в Башкирии пастух и его лошадь погибли от молнии. Сильная гроза в ту ночь оставила без света семь деревень, тела пастуха и лошади обнаружили в поле неподалеку от одной из них.