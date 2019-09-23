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В Германии суд признал похмелье болезнью

21:39, 23.09.2019
В Германии суд признал похмелье болезнью
Фото: pxhere.com

В немецком городе Франкфурт-на-Майне в решении суда похмелье признано болезнью.

Дело, по которому вынесено решение, связано с иском против местного производителя продуктов. Компания производила также напитки и порошки, которые якобы помогали бороться с похмельем. Истец, имя которого не приводится в сообщениях СМИ, утверждал, что компания нарушает закон, продавая такие порошки: они относятся не к лекарствам, а пищевым продуктам, а значит, не могут служить для борьбы с болезнью.

Суд встал на сторону истца и указал, что болезнью является любое нарушение в работе организма, в том числе и похмелье.

BBC отмечает, что такое необычное решение суд вынес спустя всего несколько дней после старта пивного фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене (напомним, в 2017 году этот фестиваль посетила делегация представителей правительства Татарстана).

ОбществоМедицина
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