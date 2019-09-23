Квартальнов об игре Рейдеборна: «Сегодня день не Адама, такое бывает»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение казанцев от «Сибири» (2:4).

— Команду хозяев с победой. Скажу так — было очень хорошее начало, очень неплохое, но у нас игры переворачиваются быстро: удаление 5 на 3 надломило. Но это не умаляет заслуг соперника. Нам надо было искать пути, а после этого игра немного перевернулась. За шесть бросков мы пропустили 3 гола — такая тонкая грань, может пойти и в другую сторону.

— Сегодня три гола пропустили от одного игрока из одной и той же зоны. Почему ваши игроки не учились на своих ошибках в этих моментах?

— Объяснения нет, там игрок действовал хорошо. Адам (Рейдеборн) очень маленьким таким стал, там игрок бросал очень близко, может, стоило по-другому сыграть. В этих моментах шайба верхом шла, а он немного не так расположился, стал маленьким, она заходила. Но соперник здорово сыграл — может быть, сегодня день не Адама. Но, как я сказал в раздевалке, он нам очень много помогал до этого. Такое бывает.

— Обилие удалений — это технический брак или следствие эмоций?

— Если посмотреть, мы и в прошлом матче много удалялись. Здесь у нас есть вопросы, надо поискать на них ответы.

— Это второе поражение в сезоне. После какого матча у вас было меньше претензий к игрокам — сегодня или после игры с ЦСКА?

— С ЦСКА? Я уже не помню эту игру с ЦСКА, она была первая. Сегодня игра перевернулась, мы стали проигрывать стыковую борьбу, очень много моментов — мимо нас стали проезжать ребята, мы перестали делать то, что должны были. У нас молодые ребята много играют, они — игроки основного состава. Может, стоило им дать отдохнуть, — сказал Квартальнов.